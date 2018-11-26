بعد ألكاسير.. إدارة دورتموند الألماني ترغب في شراء عقد حكيمي من ريال مدريد

بعد أن قامت إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني، بتفعيل خيار الشراء في عقد مهاجم فريقها، الإسباني باكو ألكاسير، الذي قدم معارا من برشلونة، تدرس إدارة النادي الأصفر القيام بالخطوة ذاتها مع نجمها المغربي، أشرف حكيمي.

وحسب تقارير صحيفية إسبانية، اليوم الإثنين، فإن إدارة النادي ستقدم عرضا جديدا لفريق ريال مدريد، من أجل إقناعه ببيع اللاعب حكيمي بشكل نهائي، وليس فقط الاكتفاء بعقد الإعارة لمدة عامين، مع العلم أن عقد الإعارة لا يضمن خيار الشراء النهائي كما هو الحال في عقد ألكاسير.

ونقلت المصادر ذاتها، تصريح المدير التنفيذي بنادي “أسود الفستيفال” هانز واتزكي، الذي قال بأن “النادي يعلم بأن المهمة صعبة، لكنه سيحاول شراء عقد اللاعب أشرف حكيمي من ريال مدريد، كما فعل مع باكو ألكاسير”.

وكان حكيمي، قد انضم لصفوف الفريق الأصفر، الصيف الماضي، بموجب عقد إعارة إلى غاية عام صيف عام 2020، غير أن الأداء الكبير الذي قدمه مع الفريق، وفوزه الشهر الماضي بجائزة “روكي” كأفضل لاعب شاب في الدوري الألماني، دفع إدارة النادي للتفكير بجدية في شراء عقده بشكل نهائي.