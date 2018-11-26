قبيل جلسة مساءلة العثماني .. البرلمان يلغي أسئلة “الاتحاد المغاربي”

قبل ساعات قليلة من حلول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمام البرلمان في إطار الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العامة، قرر البرلمان إدخال تعديل على موضوع مداخلة العثماني.

وفيما كان من المقرر أن يمثل العثماني على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الإثنين، لتقديم عرض والإجابة عن تساؤلات النواب البرلمانيين حول الاتحاد المغاربي والإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، قرر مجلس النواب، تأجيل محور الاتحاد المغاربي، والاحتفاظ بالاصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال كمحور وحيد للجلسة الشهرية للعثماني.

وعن أسباب التدخل البرلماني ساعات قبل مثور العثماني أمام البرلمان والتراجع عن مناقشة موضوع الاتحاد المغاربي، أوضحت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″ أن المجلس رأى أن الموضوع لا زال محط نقاش وموضوع عدد من المستجدات وغير جاهز للنقاش امام البرلمان، مؤكدا على أنه تم إلغاء الأسئلة من جلسة اليوم الإثنين، غير أن الموضوع تم تأجيله فقط إلى إحدى الجلسات المقبلة.

يشار إلى أن الملك محمد الساس كان قد وجه دعوة للجزائر خلال خطابه في عيد العرش، داعيا إياها إلى فتح قنوات للحوار المباشر مع المغرب، فيما وجهت الجزائر دعوة للاتحاد المغاربي من أجل عقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية، وهي الدعوة التي تجاوبت معها موريتانيا وعرضت استضافة الاجتماع، فيما لم يقدم المغرب بعد أي رد رسمي عن الدعوة الجزائرية.