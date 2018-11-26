فيتا كلوب يرفع شكاية لـ”الكاف” ضد الرجاء وعقوبات مالية ثقيلة تنتظر “الأخضر”

ذكرت شبكة “غول” العالمية في نسختها الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن إدارة نادي فيتا كلوب الكونغولي، تتجه لرفع شكاية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد فريق البيضاوي، وذلك بدعوى “قيام عدد من اللاعبين بالتهجم والاعتداء على لاعبي فريقها بعد المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، في ذهاب نهائي كأس “الكاف”.

وحسب المصدر نفسه، فإن إدارة النادي لن تكتفي فقط بتوقيف اللاعب محسن ياجور الذي تلقى البطاقة الحمراء بعد المباراة، إثر شجاره مع الحارس مباشرة بعد صافرة النهاية، بل إنها ستطالب أيضا بتوقيف لاعبين آخرين، ومنعهم من خوض مباراة الإياب بكينشاسا في الثاني من شهر ذجنبر المقبل.

وأفسد محسن ياجور، فرحة عدد من الرجاويين، بعد أن تلقى بطاقة حمراء، بعد نهاية المباراة، وذلك إثر دخوله في اشتباكات مباشرة “غير مبررة ومجانية” مع حارس فيتا كلوب، وهو الأمر الذي قد يضع فريقه في وضع حرج، في مباراة العودة، خاصة في حال ما تعرض أي مهاجم للإصابة.

وفي السياق ذاته، ينتظر أن تنزل لجنة العقوبات في الكاف، بعقوبات ثقيلة على الفريق الأخضر، خاصة المالية منها، وذلك بعد أن استعملت جماهير الفريق الشهب الصناعية في مباراة امس، وحولت ملعب محمد الخامس إلى فوهة بركان، ما أدى إلى توقيف المباراة لدقائق معدودة.

جدير ذكره، أن الفريق الأخضر، قد انتصر مساء أمس الأحد، على منافسه الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب نهائي المسابقة، قاطعا نصف الطريق من أجل التتويج بهذا اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد اللقب الأول الذي حصده سنة 2003.