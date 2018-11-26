حكمت عليه بالمؤبد.. الإمارات تعفو عن البريطاني المدان بالتجسس!

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عفوا عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسس، مع تأكيد الاتهامات بحقه، وأنه كان يجمع معلومات عن قدراتها العسكرية ودورها في اليمن.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الاماراتية، فإن عائلة هيدجز قدمت “التماسا للعفو” إلى الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “من خلال إرسال رسالة شخصية”.

وأضافت الوزارة، أن الرئيس الإماراتي قرر أن يكون هيدجز أحد السجناء الـ785 الذين أصدر عفوا بحقهم، لمناسبة اليوم الوطني، مشيرة إلى أن سيسمح له بمغادرة دولة الإمارات “فور اكتمال الإجراءات الرسمية”.

وفي لندن، كتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على تويتر “أخبار رائعة بخصوص ماثيو هيدجز. رغم عدم موافقتنا على التهم، نحن ممتنون لحكومة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية بسرعة”.

وبشأن اتهامات التجسس، قال هانت على إذاعة بي.بي.سي “لم نر أي أدلة بأنها حقيقية”، متوقعا الافراج عن هيدجز “في وقت قريب بالفعل”. وأضاف إنها “لحظة جميلة لا تخلو من مرارة” لوجود بريطانيين آخرين محتجزين “بدون وجه حق” حول العالم.

بدورها عبرت زوجة هيدجز عن سعادتها لأنباء العفو عنه.