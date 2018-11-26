ضربة جديدة لكارلوس غصن.. “ميتسوبيشي موتورز” تُقيله من منصبه!

أعلن مجلس إدارة شركة “ميتسوبيشي موتورز” اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الاثنين، إقالة رئيسه كارلوس غصن، بعد إجراء مماثل في حقه اتخذته شركة “نيسان” إثر اتهامه بمخالفات مالية.
واعتبر أعضاء مجلس إدارة الشركة في بيان مقتضب، أنه “من الصعب” إبقاء غصن في منصبه بعد توقيفه منذ أسبوع في طوكيو.
وبعد اجتماع طارئ لكبار المدراء في “ميتسوبيشي موتورز” في طوكيو استمر لأكثر من ساعة، أعلنت الشركة “خلال اجتماع المجلس اليوم، أنه تقرر إقالته (غصن) كرئيس لمجس الإدارة”.
وقرر مجلس إدارة نيسان بالإجماع، الخميس الماضي، إقالة غصن من رئاسة المجلس. وقال المدراء “بعد مراجعة تقرير مفصل لتحقيق داخلي، صوت مجلس الادارة بالاجماع لاقالة كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الادارة”.
واعتقل غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، الاثنين الماضي في اليابان.
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