ليلة حكواتية | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 03/ 12/ 2018

الزمان: 20:00

المكان: كباريت، حيفا.

مشروع مزراب ومساحة يقدّمان ليلة حكواتية ورواة قصص.



يرسل مشروع مزراب اثنين من خيرة روايته إلى حيفا، لمقابلة رواة القصص الشباب الموهوبين والمحليين واستكشاف أساليبهم المختلفة وتبادل الخبرات وإقامة فعالية مشتركة.

في هذه النسخة من أمستردام-حيفا ، ستكون هناك قصص وموسيقى ، ولقاء بين رواة القصص من أمستردام ومن حيفا.

يشارك في الأمسية حنين طربيه ، أناستاسيس ساراكاتسانوس ، كريستينا ميركن وعايد فضل.

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