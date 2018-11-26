لقاء لنقاش الإنتاج السينمائي العربي | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 11/ 12/ 2018 الزمان: 18:00 المكان: المركز العربي للحريات الإعلامية. لقاء لنقاش واقع الإنتاج السينمائي العربي، تحدّياته ومعيقاته. يناقش اللقاء قضايا الإنتاج السينمائي العربي، والإبداع في هذا المجال، والمعيقات التي تقف فيي وجه المبدعين العرب. من جهة أخرى، يتحدث عن صناديق الدعم، صعوبة عملية التوجه إليها ونجاعتها.

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