الناصرة: مصابان أحدهما بحالة خطيرة إثر تعرضهما للطعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتيان يبلغان من العمر 16 و17 عاما من سكان الناصرة بجروح إثر تعرضهما للطعن بمحاذاة شارع توفيق زياد في المدينة اليوم، الإثنين.

وأحيل المصابان إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة، حيث وصفت حالة أحدهما بأنها خطيرة.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي وقعت على أثر شجار بين قاصرين.