معرض أطافيل لكتب الأطفال | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 29/ 11/ 2018 الزمان: 12:00 المكان: مقهى المها الثقافي ينظّم مقهى المها الثقافي معرضًا لكتب الأطفال بالتعاون مع "أطافيل" في الناصرة. المها متجر كتب ومقهى ثقافيّ في الناصرة، يقدم فعاليات ثقافية بشكل دوريّ.

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