محاضرة في قوة التاريخ | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 01/ 12/ 2018 الزمان: 18:00 المكان: ليوان، الناصرة ينظم المعهد الفرنسي في الناصرة ومركز الأبحاث الفرنسي في القدس بالتعاون مع مقهى ليوان الثقافي محاضرة بعنوان "قوّة التاريخ وما يمكنه فعله." خلال المحاضرة سيتم الحديث عن قوة التاريخ وعن أهمية دور المؤرخ في تسليط الضوء على الماضي والتفكير في المستقبل وإتاحته للأخرين .

المؤرخ الفرنسي و الأستاذ في جامعة فرنسا باتريك بوشرون، يعتبر من أبرز المؤرخين الفرنسيين المعاصرين. المحاضرة باللغة الفرنسية مرفقة بترجمة فورية للعربية بمشاركة باحثين من مركز الأبحاث الفرنسي في القدس. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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