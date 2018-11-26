أبو العم: جماهير هـ. أم الفحم تستحق الدرجة الممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينافس فريق هبوعيل أم الفحم بقوة على الصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة، وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، حيث يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر هبوعيل باقة الغربية.

ويستعد الفريق الفحماوي لاستضافة عيروني طبريا في مباراة القادمة، في الوقت الذي لم يحدد فيه بعد موعد إقامتها.

وبهذا الصدد، ذكر إداري هبوعيل أم الفحم، أحمد أبو العم، في حديث لـ"عرب 48"، أنه "في البداية نتوجه بالشكر لجمهور الفريق الذي يثبت من مرة لأخرى دعمه وحرصه على الفريق حتى في الأوقات الصعبة، خصوصًا بعد مساهمته في اجتياز الضائقة المالية التي مر بها الفريق لبضعة ساعات فقط".

وأضاف أن "الجمهور هو ميزانية الفريق في الوقت الذي نفتقر فيه للدعم من قبل المؤسسات والبلدية، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الذين يقدمون الدعم لنا".

وتابع أن "سقف توقعاتنا من الإدارة الجديدة للبلدية سيكون أعلى مما كان عليه في الفترة السابقة، وقد تلقينا تعهدات منها بدعم الفريق وتجهيز ملعب العشب الاصطناعي الذي لم يفتتح بعد".

وأشار إلى أن "الفريق بحاجة لتدعيم صفوفه بلاعبين اثنين أحدهما في خط الوسط والآخر في الدفاع، وهناك مفاوضات تجري مع لاعبين مجربين من أجل التعاقد معهما خلال الفترة المقبلة".

وأكمل أنه "خلال الفترة القريبة سيتمكن هبوعيل أم الفحم من التمركز في قمة اللائحة، وبحسب اعتقادي فقد حان الوقت لصعود الفريق، سيما وأن الجماهير ستعطي لونا آخر للدرجة الممتازة التي تفتقد بالأصل للجماهير، ومن ناحيتنا سنقوم بتوفير كافة المتطلبات اللازمة من قبل الطاقم المهني من أجل تحقيق أهدافنا".

وختم أبو العم بالقول إن "الفريق يتواجد حاليا بمعسكر تدريبي في معهد فينغيت، بحيث نستعد حاليا للمباراة المقبلة أمام عيروني طبريا التي لم نقر موعدها بعد، ونحن ندرك بأن المباراة ستكون صعبة لكن هبوعيل أم الفحم لن يسمح لنفسه بإهدار النقاط خصوصًا في معقله".