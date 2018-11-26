شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة جديدة لزلزال إيران ترفع عدد المصابين إلى 700 شخص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ارتفع عدد المصابين بالزلزال الذي ضرب كرمانشاه غرب إيران في حصيلة جديدة إلى أكثر من 700 شخص.

وشعر سكان في سبعة أقاليم على الأقل بالزلزال، لكن الشعور به كان أقوى في إقليم كرمانشاه.

وكان زلزال بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب مساء أمس الأحد، ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه. ووقع الزلزال على عمق سبعة كيلومترات من سطح الأرض وعلى بعد 17 كلم من مدينة سربل ذهاب.