شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود أتراك في تحطم مروحية وسط إسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: قُتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب آخر جراء تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بوسط إسطنبول. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة تحطمت وسط منطقة سكنية في حي “سنجق تبه” في إسطنبول على الجانب الآسيوي من المدينة.

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