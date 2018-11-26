بالفيديو: 7 أحداث دولية جرت في العالم أهمها عن الهجوم الكيماوي على حلب

صادق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاق بريكسيت.
في الشأن السوري، أفادت مصادر طبية سورية بأنه سُجلت نحو مئة حالة اختناق إثر قصف ب"غازات سامة" على حلب.
من جانبها، اتّهمت دمشق دولا أجنبية بمدّ الإرهابيين بالمواد الكيميائية. أما روسيا فأدانت الهجوم الكيمياوي على حلب السورية.
في باكستان، اصطدمت طائرتان على الأرض.
على صعيد آخر، عيّنت إسرائيل رئيسا جديدا لأركان جيشها.
الى ذلك، تعتزم كوريا الجنوبية نشر صاروخ بحري جديد العام المقبل.
أما في فرنسا، فأكثر من 100 ألف مواطن شاركوا باحتجاجات السترات الصفراء.
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