روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام "أساليب خطيرة" في مضيق كيرتش

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإثنين كييف بالقيام بتحركات "خطيرة" في مضيق كيرتش، غداة احتجاز البحرية الروسية سفناً أوكرانية في المنطقة.

وقال لافروف إن أوكرانيا انتهكت القانون الدولي عبر "أساليب خطيرة شكلت تهديدات ومخاطر على حركة عبور السفن الطبيعية في هذا الممر البحري" بين بحر آزوف والبحر الأسود معتبراً الأمر "استفزازاً صريحاً".

واحتجزت البحرية الروسية الأحد سفينتين حربيتين أوكرانيتين وسفينة جرّ تتهمها موسكو بالدخول بشكل غير قانوني إلى مياهها الإقليمية قبالة سواحل القرم.

وطلبت كييف تحرير بحارتها الذين جرح عدد منهم وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأشار لافروف إلى أن كييف انتهكت "أحكاماً رئيسية نص عليها القانون الدولي، ليس فقط البحري" لكن أيضاً "ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمّ اتفاقية 1982 حول قانون البحار ونصوص أخرى من القانون الدولي".

وتعليقاً على عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً طلبته كلّ من روسيا وأوكرانيا، قال لافروف "ليس لدينا أي أوهام، باعتبار أن الغرب اتخذ موقف دعم أعمى للرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو ونظامه".

وتابع "ندعو (الدول) الغربية الداعمة لكييف إلى تهدئة أولئك الذين يحاولون تسجيل نقاط سياسية بفضل هستيريا عسكرية" قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.