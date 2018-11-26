انت الان تتابع «الناتو» يدعو روسيا وأوكرانيا لضبط النفس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٨ م

تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في الساعات الأخيرة إثر احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش، مما دعا إلى تدخل مجلس الأمن الدولي باجتماع طارئ ودعوات للتهدئة من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وطالب دبلوماسيين من روسيا وأوكرانيا مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات التصعيد، وهو الأمر المتوقع أن يتم، خاصة أن موسكو تتهم السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية"، الأمر الذي ترفضه أوكرانيا.

في هذا الصدد، دعا حلف شمال الأطلسي "الناتو" روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس، عقب احتجاز ثلاث سفن حربية أوكرانية، وذلك سط مخاوف من تصاعد حدة التوتر بين البلدين، على خلفية اتهام كييف موسكو بـ"العدوان" في مضيق كيرتش.وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الإثنين، أن الناتو انضم لمجموعة من الدعوات الغربية