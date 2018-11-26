1200 صيدلي يرفضون عقد جميعة 30 نوفمبر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٢ م

نقيب الصيادلة

دشن عدد من الصيادلة، حملة توقيعات، للمطالبة بتغيير مقر انعقاد الجمعية العمومية، يوم الجمعة المقبل، والتي دعا إليها النقيب الحالي بالمخالفة للقانون، وحذروا من وقوع اشتباكات وسط الزحام، خاصة عقب أحداث العنف والبلطجة التي شهدتها النقابة للمرة الأولى في تاريخها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقال الصيادلة، في بيان صادر عنهم، اليوم السبت، إن المقر المخصص لاستقبال الجمعية العمومية التي دعا اليها النقيب بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لا يتسع لأكثر من 270 شخص في حين أن النصاب القانوني للجمعية يستوجب أن يكون عدد الحضور 500 صيدلي فأكثر.

وأضاف البيان أن هذه الجمعية تسبق الإعلان عن موعد انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية لانتهاء مدة جميع المجالس في مارس القادم، مما سيجعل الإقبال غير مسبوق.وأضاف الصيادلة الموقعون، على البيان، وعددهم 1200 حتى الآن، أن النقابة تمر بظروف خاصة وعصيبة، حيث أن هناك اختلافات بين جميع أعضاء المجلس الكل