1200 صيدلي يرفضون عقد جميعة 30 نوفمبر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٢ م
نقيب الصيادلة
دشن عدد من الصيادلة، حملة توقيعات، للمطالبة بتغيير مقر انعقاد الجمعية العمومية، يوم الجمعة المقبل، والتي دعا إليها النقيب الحالي بالمخالفة للقانون، وحذروا من وقوع اشتباكات وسط الزحام، خاصة عقب أحداث العنف والبلطجة التي شهدتها النقابة للمرة الأولى في تاريخها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقال الصيادلة، في بيان صادر عنهم، اليوم السبت، إن المقر المخصص لاستقبال الجمعية العمومية التي دعا اليها النقيب بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لا يتسع لأكثر من 270 شخص في حين أن النصاب القانوني للجمعية يستوجب أن يكون عدد الحضور 500 صيدلي فأكثر.
وأضاف البيان أن هذه الجمعية تسبق الإعلان عن موعد انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية لانتهاء مدة جميع المجالس في مارس القادم، مما سيجعل الإقبال غير مسبوق.وأضاف الصيادلة الموقعون، على البيان، وعددهم 1200 حتى الآن، أن النقابة تمر بظروف خاصة وعصيبة، حيث أن هناك اختلافات بين جميع أعضاء المجلس الكل
وأضاف الصيادلة الموقعون، على البيان، وعددهم 1200 حتى الآن، أن النقابة تمر بظروف خاصة وعصيبة، حيث أن هناك اختلافات بين جميع أعضاء المجلس الكل يعلمها، وـن هناك مجلسين وطبيعي كلا منهما لا يعترف بالآخر، كما أن النقابة تعرضت في الفترة الأخيرة لأحداث لم تحدث من قبل سواء بين أعضاء نقابة الصيادلة نفسها أو بين بعض أعضاء النقابة مع بعض أعضاء النقابات الأخرى التابعة لاتحاد المهن الطبية، ما تسبب في تعرض عدد من الصيادلة للضرب والإصابات من أشخاص من المهنة ومن خارج المهنة متواجدين داخل النقابة، وتم إرسال نسخه من التوقيعات، إلى الجهات المختصة ونسخة أيضا إلى نقابة الصيادلة.
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