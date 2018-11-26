الأمير محمد بن سلمان يصل إلى القاهرة مساء اليوم

يصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في إطار زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك حسبما افاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي .

وقال راضي، "إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات" .

وأضاف أنه سيتم أيضاً التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

ويقوم ولي العهد السعودي بزيارة رسمية إلى عدد من الدول العربية والغربية .