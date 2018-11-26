شكرا لقرائتكم مظاهرات عمال الأهواز مستمرة.. الأمن يحاصر المحتجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استمرت مظاهرات عمال شركة الصلب في الأهواز، الاثنين، لليوم السادس عشر على التوالي، بينما أظهرت الصور والفيديوهات التي بثها ناشطون عبر #مواقع_التواصل انتشارا كثيفا لقوات الأمن الإيرانية وهي تحاصر المحتجين.

وندد #المتظاهرون بحجم الفساد والإنفاق العسكري للنظام على الميليشيات في مختلف الدول، وإهمال مطالب العمال والشعب، ورفعوا شعار "الأهواز أصبحت فلسطين.. لماذا أنتم جالسون أيها الناس؟".

كما هتف المحتجون بشعار "النظام يكذب بأن عدونا أميركا.. عدونا هنا"، في دلالة على عدم جدوى الشعارات التي يطلقها النظام للتغطية على فساده وحرمانه الشعب من أبسط حقوقه، وكذلك سيطرة الطغمة الحاكمة على مقدرات البلاد، بحسب ما كتب ناشطون عبر مواقع التواصل.

واستمرت مظاهرات عمال مصانع شركة "هفت تبه" لقصب السكر، لليوم الثاني والعشرين على التوالي في مدينة السوس شمال الإقليم، حيث يطالب المتظاهرون بإطلاق سراح ناشطي العمال المعتقلين منذ أسبوع بسبب تنظيمهم للمظاهرات التي تطالب بدفع الرواتب المتأخرة لمدة 4 أشهر، وإعادة الشركة من القطاع الخاص للقطاع الحكومي، وتسليمها للجنة عمالية مشتركة مع الحكومة.

وأوضحت مقاطع تظهر حركة حشود المتظاهرين تتجه من الميدان الرئيسي في المدينة نحو مبني القائم مقامية في السوس.

يذكر أن إقليم الأهواز أصبح خلال الأسابيع الأخيرة مركزا لثقل الحراك العمالي في #إيران، نظرا لأهميته الاقتصادية، حيث يؤمن أكثر من 80% من ثروات وموارد وإيرادات البلاد النفطية وغير النفطية.

فيما يعاني سكان الإقليم العرب من البطالة وعدم التنمية، بينما يقول نشطاء إن مشاريع قصب السكر تتم بأهداف سياسية لتغيير التركيبة السكانية للإقليم لصالح المهاجرين كما في سائر المشاريع، حيث إن مشروع إنتاج السكر الذي أطلقه الرئيس السابق هاشمي #رفسنجاني في هذه الأراضي لم يحقق أية أرباح اقتصادية وكانت دوما تكاليفه أكثر من إيراداته.