شكرا لقرائتكم خبر عن نواب البرلمان: قانون المستنقعات يؤكد المبدأ الدستورى لصيانة الملكية الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نواب البرلمان موافقتهم من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال.

ومن جانبه، قال النائب حمدى السيسى، مقدم مشروع القانون، إن فلسفة مشروع القانون تأتى فى إطار إرساء المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (35) من الدستور والتي قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة.

وأشار السيسى، إلى أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقاً للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف بإيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي، مشيدا بجهود النائب فى التقدم بمشروع القانون.

كما أعلن النائب عبد المنعم العليمى، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا على أنه بالنظر إلى طبيعة المصروفات التي تبذلها الدولة للقيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات والتي لا نجدها تخرج عن إطار ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955.