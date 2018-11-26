شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق رضوان للسفير البروندى: توجهات مصر إفريقية على كافة المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الأثنين، سليمان موسى سليمان - سفير بروندى لدى مصر، وذلك لدعم العلاقات المصرية الإفريقية وبحث سبل التعاون بين البلدين وشهد اللقاء حضور كافة أعضاء اللجنة.

وتبادل رئيس اللجنة و السفير البروندى الحديث حول سبل دعم العلاقات الثنائية بين الدولتين ومجالات التعاون في كافة المجالات.

من جانبه أشار السفير البوروندي – حسب البيان الصادر منذ قليل، إلى مدى عمق العلاقات المصرية البوروندية، مشيراً إلي أن الدماء التي تجرى في عروق المصريين والبرونديين واحدة لانهم يشربون من نهر واحد حسبما قال السفير أحمد أبو الغيط في حديثه له حينما كان وزيراً للخارجية.

وقال سليمان موسي سليمان، إن هناك مذكرات تفاهم بين البرلمانيين، وأن العلاقات بين السلطة التنفيذية في البلدين جيدة إلا أن الأهم هي العلاقات بين أعضاء البرلمان في البلدين لأنهم يمثلون الشعب الذى لديه السلطة الحقيقية.

وقد أرسل البرلمان البروندى قائمة بأسماء بعض أعضاء البرلمان إلى البرلمان المصرى لدعم التعاون بين البرلمانين.

بدوره أكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن مصر لديها رؤية وتوجه نحو أفريقيا على كافة المستويات ليس فقط السلطة التشريعية والتنفيذية بل على مستوى الاستثمار وإنشاء كيانات اقتصادية تشجع وتدعم هذا الاستثمار، مشيراً إلي ضرورة تبادل الزيارات الثنائية بين البرلمان المصرى والبوروندى.

وأوضح أنه تواصل مع رئيس البرلمان البروندى قبل اللقاء وحمل رسالة احترام ومودة من البرلمان البوروندى ومجلس الشيوخ إلى البرلمان المصرى.