ترامب يطالب الكونجرس بتمويل الجدار ويهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك

على صالح
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأزمة الأخيرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، اليوم الاثنين، وحث الكونجرس الأمريكي على تمويل بناء الجدار الحدودي من أجل منع المهاجرين غير الشرعيين من القدوم إلى البلاد.
وقال ترامب في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، « يجب على المكسيك أن تحرك العلم ملوحة للمهاجرين، ممن أغلبهم من فئة المجرمين، بالعودة إلى بلادهم، وعليهعم أن يفعلوا ذلك بالطائرة، او بالحافلة، او على أي حال، فهم لن يدخلوا الولايات المتحدة، فسنقوم بإغلاق الحدود بشكل دائم...
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