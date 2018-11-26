كيروز دعا الموسوي إلى التدقيق أكثر في تاريخ لبنان

رد النائب السابق إيلي كيروز على كلام النائب ​نواف الموسوي​ عن أن أدهم خنجر هو بطل الإستقلال اللبناني الحقيقي والوحيد، قائلا: "من حق النائب نواف الموسوي أن يعتبر أـدهم خنجر أحد أبطال الإستقلال، فهذا شأنه ورأيه، ولكن ليس من حقه أن يحصر هذه الصفة بشخص ويمنعها عن سائر المستحقين من اللبنانيين".

وشأل "هل قرأ النائب نواف الموسوي كتاب "الأمة القلقة" لوضاح شرارة والذي يعرض ويشرح جوانب تلك المرحلة وما حصل على يد أدهم خنجر وحركته مستشهداً بمذكرات الشيخين أحمد رضا وسليمان ضاهر"، داعيا الموسوي الى التدقيق أكثر في ​تاريخ لبنان​ احتراماً للموضوعية التي يحتاجها لبنان.