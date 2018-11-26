اليونيفيل الإيطالية تضيء شوارع القوزح الحدودية بإنارة على الطاقة الشمسية

دشنت ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة "​اليونيفيل​" مشروع إنارة على ​الطاقة الشمسية​ في شوارع ​بلدة القوزح​ الحدودية في قضاء ​بنت جبيل​ بأجهزة حديثة ومزودة بأحدث التقنيات والتي تعمل بإستقلالية تامة مستفيدة من الطاقة الشمسية و موجهة تماما لعلاقة جديدة مع ​البيئة​ من خلال استخدام ​الطاقة المتجددة​ بهدف زيادة ​السلامة المرورية​ والرؤية في شوارع البلدة.

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