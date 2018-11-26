سليم الخوري: الوضع الاقتصادي دقيق ولكن التهويل بالإنهيار غير صحيح

أشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم الخوري​ إلى أننا "طالبنا النواب في ​لجنة الأشغال​ بمتابعة قضية الفيضانات التي حصلت في ​الرملة البيضاء​ كي لا تتكرر"، مشددا على أن "​القضاء​ يجب ان يأخذ على عاتقه الملفات التي تصل اليه"، مضيفا :" هذا الملف تم تقديمه الى القضاء ومن واجبات القضاء ملاحقة الملف حتى النهاية ونأمل من القوى السياسية ايضا عدم التدخل في القضاء للمحافظة على استقلاليته".

وفي حديث تلفزيوني علق الخوري على أزمة السير التي حصلت قبل أسبوع مؤكدا أننا "نتفهم المواطن الذي علق في سيارته ولكن الامر يتطلب بعض التربية المدنية ف​عيد الإستقلال​ هو أسمى عيد يحتفل به لبنان". من جهة اخرى أكد الخوري أنه "لا شك ان ​الوضع الاقتصادي​ دقيق ولكن التهويل بالإنهيار الوشيك غير صحيح ".