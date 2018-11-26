الشرطة التركية تفتش فيلا في إقليم يلوا في اطار التحقيق بمقتل خاشقجي

أفادت قناة "CNN Turk" أن "​الشرطة التركية​ تفتش فيلا في إقليم يلوا في اطار التحقيق بمقتل الصحافي ​جمال خاشقجي​".

وفتشت السلطات التركية في وقت سابق القنصلية السعودية ومنزل القنصل العام في إطار تحقيق بشأن مقتل خاشقجي الذي قٌتل داخل قنصلية بلده في اسطنبول في الشهر الماضي.

وذكرت "رويترز" في تشرين الأول الماضي أن المحققين وسعوا نطاق البحث إلى يلوا وغابة عند أطراف اسطنبول بحثا عن رفات خاشقجي.