أفادت قناة "CNN Turk" أن "الشرطة التركية تفتش فيلا في إقليم يلوا في اطار التحقيق بمقتل الصحافي جمال خاشقجي".
وفتشت السلطات التركية في وقت سابق القنصلية السعودية ومنزل القنصل العام في إطار تحقيق بشأن مقتل خاشقجي الذي قٌتل داخل قنصلية بلده في اسطنبول في الشهر الماضي.
وذكرت "رويترز" في تشرين الأول الماضي أن المحققين وسعوا نطاق البحث إلى يلوا وغابة عند أطراف اسطنبول بحثا عن رفات خاشقجي.
شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التركية تفتش فيلا في إقليم يلوا في اطار التحقيق بمقتل خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .