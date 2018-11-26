مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي بعد محاولته دهس جنود اسرائيليين

أعلنت خدمة الإسعاف في جمعية ​الهلال الاحمر​ الفلسطيني ان فلسطينيا قتل برصاص ​الجيش الاسرائيلي​ قرب بلدة بيت أمر في ​الضفة الغربية​، فيما قال الجيش أنه أطلق النار عليه بعد محاولته دهس جنود أصيب ثلاثة منهم.

ولفتت خدمة الاسعاف التي أصدرت بيانا بالحادثة الى أنه "عندما حاولنا إسعاف الفلسطيني كان قد استشهد جراء إصابته بالرصاص في الرقبة والصدر"، مشيرة الى أنه "عندما حاولنا نقل جثمان الشهيد، قام الجيش باختطافه من داخل سيارة الإسعاف ونقله من مكان الحادث بسيارة عسكرية".