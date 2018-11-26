انت الان تتابع لماذا فشل داعش فى تجنيد شباب الجزائر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أحداث الإرهاب فى التسعينيات شكلت مناعة أمام داعش.. والقبضة الأمنية نجحت في التصدي لكل محاولات التنظيم الإرهابي الذي لا يضم أكثر من 200 جزائري

شكلت الجزائر استثناءً بالنسبة لدول المغرب العربي بقدرتها على إفشال محاولات داعش المستمرة على مدار السنوات الماضية لتجنيد عناصر منها، لتتحول البلد الإفريقي إلى نموذج يشار له دوما بالنجاح في مواجهة التنظيمات المتطرفة خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل قدرة التنظيم على تجنيد أعداد كبيرة من بلدان مجاورة للقتال في صفوفه بالعراق وسوريا، لم يكن نجاح الجزائر في إفشال تجنيد داعش لمئات المواطنين يتصل بالبعد الأمني فقط، بل ارتبط بأبعاد اجتماعية وسياسية شكلت محددات أساسية في إفشال محاولات التجنيد لهذه التنظيمات، والتي يحاول هذا التقرير التعرف عليها.

قدرت دراسة بحثية صادرة عن "مجموعة سوفان الأمريكية" عدد الجزائريين المجندين في "داعش" بأنه لا يتجاوز 200، وهي نسبة ضئيلة إذا ماقورنت بالبلدان الآخرى التي تجاورها كتونس (6 و7 آلاف مجند) والمغرب (1200 و1500 مجند)، وفشل داعش في الجزائر لم يكن قاصرا على تجنيد أعداد كبيرة من الجزائريين، بل امتد ليشمل الأربعة

قدرت دراسة بحثية صادرة عن "مجموعة سوفان الأمريكية" عدد الجزائريين المجندين في "داعش" بأنه لا يتجاوز 200، وهي نسبة ضئيلة إذا ماقورنت بالبلدان الآخرى التي تجاورها كتونس (6 و7 آلاف مجند) والمغرب (1200 و1500 مجند)، وفشل داعش في الجزائر لم يكن قاصرا على تجنيد أعداد كبيرة من الجزائريين، بل امتد ليشمل الأربعة عمليات التي نفذها على مدار 5 سنوات سابقة بسبب قلة خبرة منتسبيه فضلا عن القدرة الأمنية العالية لقوات الجيش في إحباطها، وتتبع منفذي هذه العمليات حتى القضاء الكامل على هذه الخلايا الإرهابية.

العشرية السوداء

أكسبت الحرب الدموية التي جرت أحداثها في شوارع المدن الجزائرية على مدار 10 سنوات بين فصائل إسلامية متطرفة تتبنى أفكار موالية لـ“الجبهة الإسلامية للإنقاذ“ والدولة وجموع المواطنين الرافضين لوجودهم، وعيا للمواطن الجزائري بتبعات هيمنة المتطرفين على السلطة أو على الأقل السماح لهذه التنظيمات في التغلغل داخل نسيج المجتمع.

خلفت هذه الحرب المعروفة بـ"العشرية السوداء" ووقعت فصولها في التسعينيات، ما يزيد عن 200 ألف قتيل، وفقا للإحصائيات، ودمرت كثير من المرافق الحكومية التي تحولت لأهداف لعناصر هذه التنظيمات المتطرفة، فضلا عن ممارسة كل أنواع القتل على سكان المدن الجزائرية، لتظل آثار هذه السنوات عالقة في ذاكرة المواطن الجزائري، التي تحولت مع مرور السنوات لمناعة مكتسبة ضد هذه التيارات وأفكارها.

وشكلت التنظيمات المتطرفة خلال هذه السنوات مجموعات مسلحة داخل كل مدينة جزائرية، لتمارس أبشع أنواع التنكيل بمواطنييها، من أسر للنساء، وممارسة للقتل بحق مواطنين مسالميين بعد قطع التيار الكهربائي عن أماكن تواجدهم، وتفجير المقاهى بالقنابل، وإرغام النساء على الزواج من العناصر الإرهابية تحت قوة السلاح.

الذاكرة الجماعية للمواطن الجزائري لا تزال واعية بما خلفته هذه التنظيمات وقادرة على نبذ أفكار تيارات شبيهة كـداعش وعدم التعاطي معها مهما كانت المغريات التي تسوق بها نفسها لتجنيد عناصر جديدة لها.

القبضة الأمنية وحصار داعش

شكلت الخبرة الأمنية الكبيرة للأجهزة الامنية في الجزائر عاملا مؤثرا في حصار أي تواجد لخلايات منتسبة لـداعش على أراضيها، والقضاء على أي فرصة للتنظيم للتواجد في الجزائر، فضلا عن إفشال أي عملية إرهابية قبل وقوعها في مؤشر على القدرة المعلوماتية الواسعة لأجهزة الأمن.

كانت آخر هذه العمليات التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن الوطني، غرب العاصمة الجزائر، في أغسطس 2017، إذ نجحت أجهزة الأمن في إفشال العملية قبل وقوعها، والتوصل لمنفذه وهو بوشتة بن عيسى، الذي صدر بحقه العديد من مذكرات التوقيف خلال الأعوام الأخيرة.

كما فشلت العملية التي نفذها انتحاري ينتمي لسرية "الغرباء" الموالية لـداعش، في يونيو 2017، من خلال اقتحام مركز للأمن وسط مدينة قسنطينة، بعدما تمكنت الشرطة من قتله قبل اقتحام المركز، لتنجح أجهزة الأمن في التوصل للمعلومات الكاملة عن عناصر السرية، والقبض على أمير السرية وعدد من مرافقيه.

فشل داعش نتيجة للقبضة الأمنية سواء على مستوى انتشار الوحدات والعناصر أو على مستوى الاختراق المعلوماتي لهذه المجموعات أدى في النهاية إلى تفكك كل خلايا التنظيم الموجودة على الأراضى الجزائرية أبرزها تنظيم "جند الخلافة"، وكذلك القبض على أحد أخطر العناصر الإرهابية وهو أمير المنطقة الغربية الساحلية، لتنظيم "جند الخلافة"، المدعو هواري أحمد المكنى بعقبة.