انت الان تتابع فلسطين: جرائم الاحتلال تستدعي تدخل الجنائية الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٧ م

يبدو أن نهج بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع في التعاطي مع القضية الفلسطينية والامتثال لحكومته بضرورة التصدي للفلسطينيين بشتى الطرق، باتت تؤتي ثمارها، خصوصا مع تواصل اعتداءات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية، وتخريب الممتلكات والتعرض للمواطنين ومزروعاتهم تحت حراسة سلطات الاحتلال وبحمايتها على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي قد يفجر المنطقة العربية بأكملها، لاسيما في ظل صمت المجتمع الدولي عن تلك الانتهاكات.

أدانت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وجرائمها المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطينى.وأكدت السلطة في بيانها، على أن اعتداءات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية، وتخريب الممتلكات والتعرض للمواطنين ومزروعاتهم تحت حراسة سلطات الاحتلال وبحمايتها على