انت الان تتابع «الجفري» في ضيافة جامعة حلوان لبحث مشكلات الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٤ م

جامعة حلوان

تنظم أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة حلوان ندوة تحت عنوان (تساؤلات الشباب بين الشك واليقين)، اليوم الإثنين، وذلك بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي، والتي يحاضر فيها الداعية الحبيب علي الجفري بحضور نحو 600 طالب وطالبة. وفي جامعة المنيا، تنظم الأسرة نفسها مبادرة "نحن نستطيع" بالتنسيق مع إدارة الشباب بالمحافظة وصندوق علاج الإدمان والمخدرات التابع لرئاسة مجلس الوزراء وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر المقبل؛ تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (أنت أقوى من المخدرات).

وتأتي المبادرة في إطار توعية الطلاب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وطرق الوقاية وكيفية العلاج، ويتخلل المبادرة عقد العديد من الندوات التوعوية بنفس الإطار. وشهدت الجامعات عدة فاعليات وأنشطة طلابية نظمتها أسرة "طلاب من أجل مصر"، بمختلف الجامعات منها ندوة بعنوان "أكتوبر والفن" بكلية الإعلام جامعة القاهرة،