انت الان تتابع بأمر وزير الداخلية.. علاج قلب «علي» بمستشفى الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٤ م

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وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الإثنين، باستقبال الطفل "علي أحمد درويش" 3 سنوات بمستشفى الشرطة بالعجوزة، والذى يحتاج إلى جراحة دقيقة بالقلب وذلك استجابه لالتماس أسرة الطفل بمساعدتهم فى تلقيه العلاج، وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة، حيث تم عرض الطفل على أحد الخبراء الأجانب فى مجال جراحة قلب الأطفال، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، بمركز القلب بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتبين أنه يعانى من (عيب خلقى بالشريان الأورطى وارتجاع شديد بصمام الشريان).

وتم عرض نتائج الفحوصات الطبية للطفل على الدكتور زهير الهليس، استشارى جراحة قلب الأطفال رئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى الملك فيصل بالرياض والذى يستضيفه قطاع الخدمات الطبية حاليا لمناظرة الحالات المرضية، وإلقاء محاضرة عن جراحة قلب الأطفال بمستشفى الشرطة بالعجوزة. وقد تم إجراء العملية الجراحية بمعرفة