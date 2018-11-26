انت الان تتابع ضبط مدرس الإسكندرية بطل فيديو ضرب طلاب الثانوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٦ م

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، ، من تحديد وضبط أحد المدرسين المعتدى بالسب والضرب على الطلاب بأحد المراكز التعليمية بالإسكندرية، عقب رصد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى. رصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد المدرسين بالتعدى بالسب والضرب على أحد الطلاب بأحد المراكز التعليمية، وتحرر عن الواقعة محضر إدارى بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وبعرضه على النيابة قررت طلب التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد اسم المدرس ومكان المركز التعليمى.

وتم تحديد بيان أسماء ومحل إقامة المجنى عليهما الموضحين بالفيديو، وبالفحص توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى إلى تحديد شخص القائم بالتعدى على أحد الطلاب بمقطع الفيديو، ويدعى "الأمير و.ع"، 50 سنة، مُدرس بمركز تعليمى، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وكذا تم تحديد مالك المركز التعليمى "محمد ع.س"، 36 سنة، مقيم