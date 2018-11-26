وداعا للزحام وسرقة السيارات..تكنولوجيا في خدمة الأمن

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ثورة تكنولوجية داخل أروقة وزارة الداخلية.. ودعم القطاعات والمنشآت الشرطية بأحدث التقنيات.. إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.. ووداعا لزحام الحج

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٥ م

يوم تلو الآخر، تبرهن وزارة الداخلية على تطبيق شعارها الأشهر "الشرطة في خدمة الشعب" لكن بطرق متطورة تتماشى مع روح العصر مؤكدة على المضي قدما في بذل الجهد لتيسير الخدمات الجماهيرية على المواطنين من خلال التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بمختلف القطاعات والمنشآت الشرطية الحيوية. وكغيرها من الوزارات، تتبنى وزارة الداخلية سياسة التعاون مع الهيئات الحكومية لضمان تقديم خدمة عالية المستوى للموطنين، ولعل آخرها إطلاق تطبيقات إلكترونية لخدمة متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دعم الأماكن الخدمية بشاشات ذكية تتضمن دعم لغة الإشارة.

وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجيدة والتمثيل المشرف في فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو أى سى تي" المقام بمصر الجديدة من خلال جناح حمل شعار "نحو استخدام آمن لتكنوجىيا المعلومات لحماية أبنائنا وأوطاننا"، شمل عرض برنامج تدريب القائمين

وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجيدة والتمثيل المشرف في فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو أى سى تي" المقام بمصر الجديدة من خلال جناح حمل شعار "نحو استخدام آمن لتكنوجىيا المعلومات لحماية أبنائنا وأوطاننا"، شمل عرض برنامج تدريب القائمين على تقديم الخدمات الجديدة تحت إشراف قطاع الأحوال المدنية والجوازات. رئيس قسم شبكة معلومات بوزارة الداخلية المقدم أحمد محمد شتيه كشف في تصريحات له عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة الحج الموحدة إلكترونيا لمواكبة التطور الحاصل بالمملكة العربية السعودية، إذ يسمح للراغبين في أداء فريضة الحج التقديم عبر شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية (ivr) عبر الهاتف الأرضي أو المحمول، وتحصيل الرسوم بالكروت الائتمانية ووسائل التحصيل الإلكترونية تيسيرا على المواطنين. وخلال المرحلة المقبلة سيتم إطلاق مشروع الملصق الإلكتروني بكافة المركبات، الذي يساهم في التعرف على بيانات المركبة آليا، والتعرف على حجم وكثافات الحركة المرورية بالطرق وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيا. وأطلق قطاع الأحوال المدنية خدمة استخراج (بطاقة الرقم القومي - بدل فاقد - بدل تالف - شهادة ميلاد - وثيقة زواج - وثيقة الطلاق - قيد وفاة - قيد عائلي قيد فردي)، وإرسال المصدرات خلال 72 ساعة من طلب الخدمة والدفع عند الاستلام. كما قدمت الداخلية خدمات عدة للمواطنين منها استصدار تصاريح العمل للراغبين في العمل خارج البلاد إلكترونيا، والجوازات والأدلة الجنائية، فضلا عن تدشين مشروع التطبيق الإخباري والخدمي على الهواتف الذكية والمقرر إطلاقه في احتفالات أعياد الشرطة يناير 2019. ولم تغفل وزارة الداخلية دعم المديريات وأقسام الشرطة بأحدث التقنيات عبر قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للتصدي للجرائم الإلكترونية والإيقاع بمرتكبيها. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، افتتاح الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو أى سى تي"، وهو الملتقى الذى يعقد سنويًا تحت رعاية الرئيس السيسي، حيث ألقى رئيس الجمهورية كلمة بهذه المناسبة. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تضمنت عرضًا لتجربة الحكومة المصرية فى الارتقاء بقطاع الاتصالات وتطويره، فضلًا عن استعراض مجالات التعاون وتبادل الخبرات في هذا الصدد مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المعرض بات جاذبًا للعديد من خبراء ورواد ومستثمري القطاعات التكنولوجية المختلفة فى المنطقة والعالم. وتفقد الرئيس عددًا من أجنحة المعرض الخاصة بالجهات الحكومية المصرية، كوزارات المالية والنقل والداخلية والإنتاج الحربى والتعليم العالى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئة العامة للبريد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى بعض من صالات عرض الشركات الخاصة، كشركات شبكات المحمول وتصنيع الألياف الضوئية.

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