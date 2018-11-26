انت الان تتابع أول يوم عمل حافل بالمواقف.. لا داعي للحماس الزائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ربما تكون قد قرأت أن لغة الجسد مهمة للمقابلات الشخصية، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا أداة قيّمة لخلق انطباع دائم عند بدء عمل جديد، لذا انقلها بقوة.

على الرغم أنها قد لا تكون الوظيفة الأولى لك ولا اليوم الأول في العمل، لكن كلما انتقلت إلى مكان جديد، تختلط مشاعرك في أول يوم خاصة وقت التعارف على الزملاء، وتدور الكثير من الأفكار في عقلك، سواء من خلال طريقة التعامل، وما ستواجهه، وفي الحقيقة الأمر يحتاج منك إلى التأني، ولا داعي للقلق عزيزي، كن واثقا من نفسك واترك انطباعات إيجابية، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها، هذا اليوم سيمر مهما حدث، لذا إليك بعض النصائح التي قد تساعدك لانتهاء هذا اليوم بسلام حسبما ذكرها موقع Reader's Digest.

1- الذهاب إلى العمل في وقت مبكر في أول يوم عمل يمكنك الذهاب إلى المكتب باكرا 5 أو 10 دقائق للاستعداد جيدا والاستقرار في مكانك الجديد، ولهذا استيقظ باكرا أيضا للاستعداد وارتداء الملابس، كما أن هذا سيساعدك لمعرفة المواصلات الأسهل للتغلب على ساعات الذروة.. يهمك أن تعرف كيف تصبح مديرا عظيما في حالة ترقيتك. 2-

1- الذهاب إلى العمل في وقت مبكرفي أول يوم عمل يمكنك الذهاب إلى المكتب باكرا 5 أو 10 دقائق للاستعداد جيدا والاستقرار في مكانك الجديد، ولهذا استيقظ باكرا أيضا للاستعداد وارتداء الملابس، كما أن هذا سيساعدك لمعرفة المواصلات الأسهل للتغلب على ساعات الذروة.. يهمك أن تعرف كيف تصبح مديرا عظيما في حالة ترقيتك.2- كن متحمسا وليس متعجرفابالطبع في أول يوم تحاول أن تؤثر فيمن حولك وأن تلفت الأنظار إليك وهذا قد يجعلك لا تتصرف بشكل صحيح، ففي بعض الأحيان تظهر متعجرفا، لذا لا تجعل حماسك للعمل الجديد يطغي على شخصيتك الحقيقية ويظهر صفات أخرى ليست موجودة في الحقيقة.3- تجنب الحديث عن وظيفتك السابقةقد يبدو من الصعب عدم إجراء مقارنات بين وظيفتك الجديدة والسابقة، ولكن عليك بالتأكيد مقاومة الرغبة، فمن وجهه نظرك الحديث عن وظيفتك القديمة يضيف قيمة لك بين الزملاء الجدد، ولكن قد يكون ذلك اسوأ ما تقوم به، لذا بدلاً من وضع المقارنات، تذكر فقط أوجه التشابه بين دورك السابق والحالي لدعم وظيفتك الجديدة.. اعرف قواعد إتيكيت العمل من هنا.4- تدوين الملاحظاتمن الأفضل وجود دفتر ملاحظات وقلم صغير معك في اليوم الأول لتدوين الملاحظات، ولا تخجل من تسجيل المعلومات التي تعرف أنها مفيدة لك في وقت لاحق، مثل الأسماء وكلمات المرور، فمن المحتمل أن تواجه عملا زائدا في اليوم الأول، لذا يُعد تدوين الملاحظات طريقة رائعة للاحتفاظ بالأشياء، بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الباحثون أن تسجيل الملاحظات يدويًا يمكن أن يؤدي إلى الاحتفاظ بالمعلومات بشكل أفضل.5- شاهد لغة جسدكربما تكون قد قرأت أن لغة الجسد مهمة للمقابلات الشخصية، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا أداة قيّمة لخلق انطباع دائم عند بدء عمل جديد، ففي يومك الأول، ضع في اعتبارك نقل لغة الجسد القوية عن طريق الابتسام والنظر في أعين الزملاء أثناء إجراء المحادثات، لذا ابذل قصارى جهدك لتجنب لغة الجسد السلبية، مثل التثاؤب أو الوقوف ويديك في جيوبك.6- كن إيجابيا وأظهر الاهتماممن المحتمل أن تتعرف على الكثير من الأشخاص الجدد في يومك الأول، لذا من المهم أن تقوم بعمل جيد الانطباع، ويحدث ذلك من خلال نقل موقف إيجابي مع كل شخص تواجهه، من خلال طرح الأسئلة، وتدوين الملاحظات، فكل ذلك يوضح أنك تهتم ومتحمس للعمل من اليوم الأول، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى توازن ودقة لأنك إذا طرحت الكثير من الأسئلة أو ظهرت متحمسا أكثر من اللازم، فربما ينعكس ذلك بالسلب.. يهمك أن تعرف طرق مواجهة الضغوط من هنا.7- ابتعد عن السوشيال ميديا

أثناء وجودك في اليوم الأول في المكتب، ستواجه جميع أنواع المشاعر التي تتمثل في العصبية، القلق، والفرح، حتى الملل، ومن الأفضل مقاومة الرغبة في مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكي لا تحدث لك مشكلات من اليوم الأول خاصة أن السوشيال ميديا مراقبة في مكان العمل. في أول يوم عمل يمكنك الذهاب إلى المكتب باكرا 5 أو 10 دقائق للاستعداد جيدا والاستقرار في مكانك الجديد، ولهذا استيقظ باكرا أيضا للاستعداد وارتداء الملابس، كما أن هذا سيساعدك لمعرفة المواصلات الأسهل للتغلب على ساعات الذروة.. يهمك أن تعرف كيف تصبح مديرا عظيما في حالة ترقيتك.بالطبع في أول يوم تحاول أن تؤثر فيمن حولك وأن تلفت الأنظار إليك وهذا قد يجعلك لا تتصرف بشكل صحيح، ففي بعض الأحيان تظهر متعجرفا، لذا لا تجعل حماسك للعمل الجديد يطغي على شخصيتك الحقيقية ويظهر صفات أخرى ليست موجودة في الحقيقة.قد يبدو من الصعب عدم إجراء مقارنات بين وظيفتك الجديدة والسابقة، ولكن عليك بالتأكيد مقاومة الرغبة، فمن وجهه نظرك الحديث عن وظيفتك القديمة يضيف قيمة لك بين الزملاء الجدد، ولكن قد يكون ذلك اسوأ ما تقوم به، لذا بدلاً من وضع المقارنات، تذكر فقط أوجه التشابه بين دورك السابق والحالي لدعم وظيفتك الجديدة.. اعرف قواعد إتيكيت العمل من هنا.من الأفضل وجود دفتر ملاحظات وقلم صغير معك في اليوم الأول لتدوين الملاحظات، ولا تخجل من تسجيل المعلومات التي تعرف أنها مفيدة لك في وقت لاحق، مثل الأسماء وكلمات المرور، فمن المحتمل أن تواجه عملا زائدا في اليوم الأول، لذا يُعد تدوين الملاحظات طريقة رائعة للاحتفاظ بالأشياء، بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الباحثون أن تسجيل الملاحظات يدويًا يمكن أن يؤدي إلى الاحتفاظ بالمعلومات بشكل أفضل.ربما تكون قد قرأت أن لغة الجسد مهمة للمقابلات الشخصية، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا أداة قيّمة لخلق انطباع دائم عند بدء عمل جديد، ففي يومك الأول، ضع في اعتبارك نقل لغة الجسد القوية عن طريق الابتسام والنظر في أعين الزملاء أثناء إجراء المحادثات، لذا ابذل قصارى جهدك لتجنب لغة الجسد السلبية، مثل التثاؤب أو الوقوف ويديك في جيوبك.من المحتمل أن تتعرف على الكثير من الأشخاص الجدد في يومك الأول، لذا من المهم أن تقوم بعمل جيد الانطباع، ويحدث ذلك من خلال نقل موقف إيجابي مع كل شخص تواجهه، من خلال طرح الأسئلة، وتدوين الملاحظات، فكل ذلك يوضح أنك تهتم ومتحمس للعمل من اليوم الأول، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى توازن ودقة لأنك إذا طرحت الكثير من الأسئلة أو ظهرت متحمسا أكثر من اللازم، فربما ينعكس ذلك بالسلب.. يهمك أن تعرف طرق مواجهة الضغوط من هنا.أثناء وجودك في اليوم الأول في المكتب، ستواجه جميع أنواع المشاعر التي تتمثل في العصبية، القلق، والفرح، حتى الملل، ومن الأفضل مقاومة الرغبة في مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكي لا تحدث لك مشكلات من اليوم الأول خاصة أن السوشيال ميديا مراقبة في مكان العمل. اليوم الأول في العمل حافل بالمفاجآت ويحمل الكثير من المشاعر، لذا عليك ضبط نفسك جيدا والتحكم في كل شيء حولك حتى تمر الأمور بسلام وتستقر في المكان.

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