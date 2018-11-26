انت الان تتابع في الطابور.. محافظ دمياط تعتذر لتلميذة تعرضت للتنمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجلاء بدر ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٧ م

قدمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، باقة من الزهور إلى التلميذة بسملة على عبد الحميد، وذلك أثناء زيارتها لمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة بالسنانية، وذلك بعد تعرضها للإساءة والتنمر من قبل أحد المعلمين بالمدرسة، مؤكدة لها رفضها للتمييز والعنصرية. كما شددت محافظ دمياط، خلال طابور الصباح بالمدرسة، على ضرورة التمسك بالقيم والمبادئ والصفات الحميدة والأخلاق الحسنة، وكذلك الثوابت الدينية والإنسانية لأهميتها في بناء المجتمع.

وكان السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، قرر استبعاد المدرس، بعد تنمره على التلميذة ذات البشرة الداكنة، ونعتها بـ"السوداء". إذ تبين من التحقيقات أن موجه للغة العربية أوقف التلميذة، بسملة، ،لإجابته على بعض الأسئلة، وبعد خروجه من الفصل، سألها معلم اللغة العربية عن اسمها، فأجابت: بسملة،