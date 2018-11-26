المعلم الكبير.. رحلة هروب ملك المتعة والكيف بالهرم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المتهم كون تشكيلا عصابيا لفرض البلطجة والإتاوات على أصحاب الملاهي الليلية.. تخصص في تسهيل الدعارة للفتيات بفندق واقتسام العائد معهن وترويج المخدرات على زبائنه

لعنة شيطانية لاحقته منذ اشتد عوده، فتح بصره على عالم الإجرام، فعاصر تجار المخدرات في حي الهرم، وشاهدهم يسقطون في يد الشرطة واحدا تلو الآخر، لكنه نجح في الإفلات لعدم ممارسته الجرائم بنفسه، كون تشكيله العصابي اختار من بينهم ذراعه الأيمن ليبطش به ويدير تجارته التي توسعت لتشمل فرض الاتاوات على أصحاب الملاهي الليلية وتسهيل أعمال الدعارة والقوادة مقابل اقتسام العائد المادي مع الفتيات. "القواد الكبير" كان اللقب الذي اشتهر به "ه.ع" وسط رواد الملاهي والفنادق بمنطقة الجيزة، بعدما أزاح خصومه في "الكار".

بمرور الأيام تخصص "المعلم الكبير"، في تنظيم حفلات المتعة للراغبين من الطرفين واستغلاله ذلك في ترويج بضاعته من المواد المخدرة بين الزبائن حتى ولو عن طريق الإكراه، وداهمت قوة أمنية من شرطة حماية الآداب العامة اليوم الإثنين، فندقا بالهرم يتخذه المتهم لممارسة نشاطه الإجرامي "المتعدد" قبل أن يفلت هذه المرة

بمرور الأيام تخصص "المعلم الكبير"، في تنظيم حفلات المتعة للراغبين من الطرفين واستغلاله ذلك في ترويج بضاعته من المواد المخدرة بين الزبائن حتى ولو عن طريق الإكراه، وداهمت قوة أمنية من شرطة حماية الآداب العامة اليوم الإثنين، فندقا بالهرم يتخذه المتهم لممارسة نشاطه الإجرامي "المتعدد" قبل أن يفلت هذه المرة أيضا قبلها بلحظات ليواصل رحلة الهرب، فيما تتبعت الأجهزة الأمنية خطواته لضبطه.

وردت معلومات لضباط الحماية تفيد بقيام المدعو "ه.ع.أ"، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، بإدارة وتشغيل عدد من الملاهى الليلية الخاصة بأحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، والسابق صدور قرار بإلغاء ترخيصه من الجهات المختصة، بتزعم تشكيل عصابي من مرتكبى أعمال البلطجة والخارجين على القانون، تخصص فى تسهيل الأعمال المنافية للآداب للمترددين على الملاهي إدارة معاونيه، وكذا قيامه ومعاونيه بترويج المواد المخدرة على راغبيها، وتعاطيها داخل المكان بمقابل مادى.

أكدت التحريات صحة المعلومات والنشاط الإجرامي للمتهمين، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية وداهمت ملحقات الفندق وتبين هروب المتهم، وأسفر ذلك عن ضبط القائمين على إدارة المكان، ومرتكبى الأعمال المنافية للآداب، ومروجى ومتعاطى المواد المخدرة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة ملحقات الفندق المشار إليه بالاشتراك مع (الهارب) فى ارتكاب الأعمال المنافية للآداب، وترويج وتعاطى المواد المخدرة بداخله مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم.

وتم ضبط كمية من مخدر الحشيش وعدد من الهواتف المحمولة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.



وكر القاصرات

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالجيزة سبق وألقت القبض على شبكة دعارة مكونة من 43 متهمًا بينهم 30 فتاة، في 15 أكتوبر الماضي، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت لهم تهم ممارسة الدعارة داخل ملهى ليلي شهير بشارع الهرم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مدير الملهى الليلي "م. م."، مارست الاتجار في البشر واستغلال النسوة القاصرات والبالغين في الترويج للمكان وأعمال الدعارة، والتحريض على الفسق وإدخال خمور مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، كما جرى ضبط 13 شابًا و30 فتاة بينهن 10 قاصرات دون سن الـ 12 عامًا، داخل المكان بتهمة التحريض على الفسق، والإتيان بحركات مثيرة أمام الزبائن وارتداء ملابس فاضحة.

كما كشفت عن طرق استقطاب الفتيات القاصرات وإجبار بعضهن على العمل في مقابل مبالغ مالية، وتقديمهن للأثرياء من العرب والمرتادين للكافيهات والفنادق، الشعبية.

البداية كانت ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الآداب، وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتردد عدد من الشباب الشواذ على الملهى، كي يصطادوا عددًا من الزبائن، وأن الفتيات يمارسن الدعارة بمقابل مادي 500 جنيه في الساعة.

وأضافت التحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن القوات نفذت عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، وتبين أن المتهمين بينهم 30 فتاة منهن قاصرات، و13 شابًا، واعترفوا بممارسة الفجور والدعارة.

وجاء في محضر الشرطة والتحريات، التي جرت تحت إشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أن المتهمين ضبطت بحوزتهم خمور مهربة ومخدرات، وتبين أن الفتيات يمارسن الدعارة.