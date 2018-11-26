ارتفاع حصيلة جرحى زلزال إيران إلى 716

ارتفعت حصيلة جرحى الزلزال الذي ضرب محافظة كرمنشاه غربي إيران، مساء أمس الأحد، إلى ما يفوق 700 شخص، دون وقوع قتلى أو خسائر في المنشآت، حسب التقارير الأولية.

وحدّد المعهد الجيوفيزيائي الإيراني قوة الزلزال بـ 6.4 درجات، ومركزه على عمق 7 كلم، حيث وقع جنوب غربي مدينة سربل ذهاب، القريبة من الحدود العراقية، وهي منطقة تعرضت لهزات أرضية في السنوات الأخيرة.

ولفت التلفزيون الحكومي، نقلا عن أجهزة الطوارئ، إلى إصابة 716 شخصا بجروح، دون ورود تقارير حول سقوط قتلى أو تسجيل خسائر مادية فادحة.

وعرض التلفزيون صورا لجدران متصدعة داخل عدد من المنازل، مضيفا أن 33 جريحا فقط كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، صباح الإثنين.

وتبِعت هزات ارتدادية وقوع الزلزال، بلغت قوة إحداها 5.2 درجة على سلم "ريختر"، كما أوضح المسؤول في جمعية الهلال الأحمر الإيراني مرتضى سليمي أن معظم الإصابات ناجمة عن تدافع الأفراد.