النائب معتز محمود مهاجما وزيرى الزراعة والتنمية المحلية: مصلحة الشعب فوق الجميع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد النائب معتز محمود، عدم حضور وزيرى الزراعة والتنمية المحلية اجتماع لجنة الإسكان اليوم، أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن المطالبة بضم الكتل السكانية المتاخمة للمبانى السكنية القديمة، وغادر اجتماع اللجنة.

وهاجم النائب خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، وزيرى الزراعة والتنمية المحلية بسبب عدم حضورهما الاجتماع على الرغم من توجيه طلب إحاطة لهما، متسائلا: هل مصلحة الشعب المصرى لا تستحق حضور وزيرين من الحكومة للقضاء على معاناة المواطنين وحل هذه المشكلة العالقة منذ سنوات طويلة بسبب تعنت وزارة الزراعة فى اعتماد الأحوزة العمرانية؟".

وطالب بعدم مناقشة طلب الإحاطة سوى فى حضور الوزيرين بالإضافة لعاصم الجزار نائب وزير الإسكان، للخروج بتوصيات ملزمة، منتقدا حضور ممثلين عن الحكومة ممن ليس لهم الصلاحيات الكاملة فى اتخاذ القرار، وبالتالى لا جدوى من مناقشة طلب الإحاطة.