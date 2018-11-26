شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل زكريا: "لو قفلت القهوة الساعة 12 الغرزة هتقعد للصبح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية: "أنا ضد تحديد مواعيد غلق المقاهى والكافيهات، لأنها فاتحة بيوت ناس كتير، ومفيش فرص عمل متوفرة ليهم، ولو قفلت القهوة الساعة 12 بالليل الغرزة هتقعد شغالة للصبح".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.

وتابعت "زكريا": "الشيشة رغم إنى مش بحبها لكنها حاليا بقت مش منكر، الشيشة أخف وأهون من حاجات كتير تانى وبلاوى بتحصل".

من جانبها قالت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو اللجنة: "لازم يتحدد للمحال والقهاوى والكافيهات مواعيد للفتح والغلق، القهاوى بيحصل فيها كل المنكر وبلاوى كتيرة، وناس معاها سنج ومطاوى، لازم القانون يطبق، ولابد فى قانون المحال التجارية الجديد يتنص على تحديد مساحة معينة بين الكافيهات والمقاهى، على الأقل 50 متر، حاليا كل 5 متر تلاقى قهوة".