شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحفظ طلب رفع حصانة عن عضو بسبب سحبه من قبل مقدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حفظ طلب مقدم من أحد المواطنين لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وذلك لقيام مقدم الطلب بالحضور إلى المجلس وسحب الطلب بعد تسوية النزاع مع النائب.

وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إنه ورد للمجلس طلب بتاريخ 1 /11/ 2018، للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل أحد النواب، وأحيل الطلب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وفحصه، ولما كان مقدم الطلب حضر للمجلس بنفسه وسحب الطلب لتسوية الأمور بينه وبين النائب، "أعرض عليكم الأمر لحفظ الطلب حرصا على إعمال أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وحفاظا على حقوق النائب وحصانته البرلمانية"، ووافق المجلس على حفظ الطلب.

فى سياق متصل، رحب المجلس بحضور بعض الطلاب من إدارة بلطيم التعلمية بمحافظة كفر الشيخ فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن.