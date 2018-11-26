على عبد العال يوقف كلمات أحد النواب: "تكلم مع رئيس المجلس بشكل لائق"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد فرغلى عضو المجلس عن محافظة بورسعيد، في بيان عاجل ألقاه اليوم أمام جلسة البرلمان، بالتحقيق فيما قامت به محافظة بورسعيد، من تخصيص 90 فدانا على عرض البحر لأحد الشركات العقارية على الشاطئ، بهدف التخصيص السياحة، بسعر 1350 جنيها للمتر، وإذ بتلك الشركة تحول المشروع لمشروع سكنى بـ18 ألف جنيه للمتر.

وأضاف "فرغلى" فى كلمته أمام البرلمان: "فى المقابل، شباب بورسعيد مقدم مشروع إسكان اجتماعى، وهناك عوائق تمنعهم من تنفيذ مشروعهم"، فعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بقوله: "وبناء عليه"، فرد النائب، : "الموضوع مش محتاج وبناء عليه"، ما أثار غضب رئيس البرلمان، وأوقف كلمته، موجها له الحديث: "لابد أن تتحدث مع رئيس المجلس بشكل لائق".

فيما وجه يسرى الأسيوطى عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن فشل منظومة النظافة فى محافظة القاهرة، مؤكدًا أن المحافظة قامت بتوريدات لمعدات غير مطابقة للمواصفات،متابعا: " الشوارع مليانة زبالة، وأنا سأُحيل ملف للنائب العام يخص التلاعب من الجهات المعنية فى هذا الشأن، ومعى كل المستندات التى تثبت ذلك".