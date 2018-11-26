شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق والشهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” نص مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق والشهر المقدم من الحكومة والذى تناقشه اللجنة التشريعية خلال اجتماعها غدا، الثلاثاء. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى مرور أكثر من 12 سنة على صدور القانون المطبق حاليا وتغير الظروف الاقتصادية للبلاد وارتفاع الأسعار وظهور الكثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الحالى بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزى للمحاسبات من جهة أخرى فقد تم إعداد مشروع القانون بهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية للبلاد وزيادة الأسعار وللقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم.

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