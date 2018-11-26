شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يطالب بحل فورى لإيقاف الحوادث على محور صفط اللبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بتفعيل التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن محور صفط اللبن، لاسيما وأن حجم الحوادث التي يشهدها تعادل ما يشهدة طريقين سريعين حيث أنها تحدث بشكل يومي حتي سمي بـ"محور الموت" بما يتطلب التدخل الفورى لحل الإشكاليات التي تواجهه.

وقال إسماعيل – خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة البيانات العاجلة بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن محور صفط اللبن منذ إنشائه يشهد حوادث غير عادية ، لافتاً إلي وجود اخطاء هندسية تشوب المحور، قائلاً : "روح الانسان أهم شيء .. وعلينا المحافظة عليها"

من جانبه، قال النائب أحمد شمردن عضو مجلس النواب عن دائرة مطاي بمحافظة المنيا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن حملات الإزالة التي تقوم بها الحكومة علي الأراضي الزراعية تحتاج إلى مزيد من الدراسة، لاسيما أن هذه الأراضي لن تصلح للزراعة مرة أخرى متابعا بقوله:"يمكن التصالح مع الأهالي الذين قاموا ببناء منازلهم علي الأراضي"، محذراً مما قد يحدثة القرار من سخط.