رئيس البرلمان الأوروبي يدعم المرأة بـ"خط أحمر" تحت عينه

كتبت: سارة سرحان

فاجأ رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني الحضور في قمة بروكسل للمصادقة على اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بخط أحمر تحت عينه اليسرى، دعماً للنساء في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

واحتفل العالم أمس الأحد، باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو اليوم الذى شهد زخما كبيرا، فى ظل الدعم الكبير الذى تلقاه حقوق المرأة عالميا السنوات الماضية، لمساواتها مع الرجل، وتمكينها وحمايتها من العنف الممارس ضدها.