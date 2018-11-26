الإمارات: العفو الرئاسي عن هيدجز جاء ضمن عفو عن مئات السجناء في البلاد

أصدرت الإمارات، الإثنين، عفوا رئاسياً عن البريطاني المدان بالتجسس ماثيو هيدجز بمناسبة اليوم الوطني للإمارات بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت الأربعاء الماضي، ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات، حيث حكمت المحكمة على هيدجز بالسجن المؤبد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن عائلة هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك من...