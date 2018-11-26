وزير الخارجية البريطاني: ممتنون للامارات لسرعة حل قضية هيدجز

أكد وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ "أننا ممتنون للامارات لسرعة حل قضية ماثيو هيدجز". وأصدرت سلطات ​الإمارات​ عفوًا رئاسياً عن البريطاني ماثيو هيدجز الموقوف بتهمة ​التجسس​.

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