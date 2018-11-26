الخارجية الروسية تتهم أوكرانيا باستخدام "أساليب خطيرة" في مضيق كيرتش

اتهم وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي لافروف​ كييف بالقيام بتحركات "خطيرة" في مضيق كيرتش، غداة احتجاز ​البحرية الروسية​ سفناً أوكرانية في المنطقة. واعتبرلافروف أن ​أوكرانيا​ انتهكت القانون الدولي عبر "أساليب خطيرة شكلت تهديدات ومخاطر على حركة عبور ​السفن​ الطبيعية في هذا الممر البحري" بين بحر آزوف والبحر الأسود مشيرا الى ان الأمر "استفزازاً صريحاً".

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