وزير خارجية المانيا: إعاقة روسيا الملاحة في بحر آزوف غير مقبولة

اعتبر وزير الخارجية الألماني ​هيكو ماس​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن إعاقة ​روسيا​ الملاحة في بحر آزوف غير مقبولة"، مشددا على أنه "من المهم أن ينتهي ذلك". ودعا روسيا وأوكرانيا إلى "خفض التصعيد".

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