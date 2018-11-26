الوطن: دمشق ستشارك في اجتماعات لجنة "الإسكوا" في بيروت

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية بأن "دمشق تشارك الاثنين في اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في ​بيروت​، بوفد رسمي عن وزارة النقل وھيئة التخطيط والتعاون الدولي"، مشيرةً إلى أن "الموضوع الأهم الذي سيتم بحثه في بيروت ھو معايير ​السلامة المرورية​ على الطرق، وخاصة بعد إجراءات التقليل من الحوادث المروية التي اتخذتها وزارة النقل من تركيب إشارات مرورية وشاخصات دلالة".

ولفتت إلى أنه "من المقرر خلال المؤتمر مناقشة أنماط النقل والصراع الدولي على شبكات النقل وخاصة ​السكك الحديدية​ والنقل البحري".