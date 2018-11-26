بري عن موضوع الحكومة: ليس امامنا سوى التفاؤل بالخير والدعاء

أكد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي سيغفريد براك على "أهمية هذه الزيارة الى ​لبنان​"، لافتا الى انه " شكرت براك على ما قدمته ​بلجيكا​ الى لبنان في اطار مشاركتها في ​قوات اليونفيل​ كما قدمت له التهاني باعتبار ان بلجيكا ستصبح عضوا في ​مجلس الامن​ ابتداء من العام المقبل ولبنان كان قد ايد هذا الامنر".

ولفت بري الى انه " شكرت الضيف البلجيكي على موقف بلاده بخصوص الاخوة الفلسطينيين فيما يتعلق بموضوع ​الأونروا​"، مشيرا الى انه "كانت محادثات صريحة وكانت غاية في الاهمية فيما يتعلق بموضوع ​اللجوء السوري​ ".

وفي موضوع ​الحكومة​ شدد بري على انه "علينا ان نكون امام حكومة ليس اليوم بل البارحة وليس امامنا سوى التفاؤل بالخير والدعاء".