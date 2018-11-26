بري عن موضوع الحكومة: ليس امامنا سوى التفاؤل بالخير والدعاء

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي سيغفريد براك على "أهمية هذه الزيارة الى لبنان"، لافتا الى انه " شكرت براك على ما قدمته بلجيكا الى لبنان في اطار مشاركتها في قوات اليونفيل كما قدمت له التهاني باعتبار ان بلجيكا ستصبح عضوا في مجلس الامن ابتداء من العام المقبل ولبنان كان قد ايد هذا الامنر".
ولفت بري الى انه " شكرت الضيف البلجيكي على موقف بلاده بخصوص الاخوة الفلسطينيين فيما يتعلق بموضوع الأونروا"، مشيرا الى انه "كانت محادثات صريحة وكانت غاية في الاهمية فيما يتعلق بموضوع اللجوء السوري ".
وفي موضوع الحكومة شدد بري على انه "علينا ان نكون امام حكومة ليس اليوم بل البارحة وليس امامنا سوى التفاؤل بالخير والدعاء".
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